وزير: تركيا ستشيد جداراً أمنياً على الحدود مع سوريا

أعلن وزير الجمارك والتجارة التركي، حياتي يازجي، الخميس 23 مايو/أيار، أن بلاده قررت تشييد "جدار أمني" على قسم محدود من حدودها الطويلة مع سوريا بهدف مراقبتها بطريقة أفضل.

وأوضح يازجي عبر قناة "إن تي في" الإخبارية، أن هذا الجدار يبلغ طوله 2.5 كيلومتر، وسيشيد في منطقة بأنحاء معبر جيلوي غوزو الحدودي في محافظة هاتاي (جنوب) قبالة قرية باب الهوا السورية.

وقال الوزير إنه "سيتم وضع أسلاك شائكة وجدار مزود بكاميرات مراقبة" لمنع عمليات التسلل من سوريا، موضحاً أنه بفضل "هذا الجدار سيتم تعزيز التدابير الأمنية إلى حدها الأقصى في هذه المنطقة".

وأسفر هجوم بسيارة مفخخة نسبته أنقرة إلى النظام السوري عن 17 قتيلاً و30 جريحاً في 11 فبراير/شباط عند معبر جيلوي غوزو الحدودي.

وقررت السلطات التركية، الثلاثاء، أن تحصر لفترة شهر عمليات الدخول والخروج من سوريا بمعبر واحد لا يزال تسيطر عليه القوات النظامية السورية، وذلك إثر تفجيرين ضربا بلدة الريحانية في 11 مايو/أيار وأسفرا عن 51 قتيلاً.

ونسبت تركيا تفجيري الريحانية إلى مجموعة سرية من اليسار المتطرف التركي مرتبطة باستخبارات النظام السوري، الأمر الذي نفته دمشق.