"أصدقاء سوريا" يدعو حزب الله وإيران للانسحاب الفوري

دعا مؤتمر "أصدقاء سوريا" في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إيران وحزب الله إلى سحب مقاتليهما على الفور من الأراضي السورية ووصفت وجودهما المسلح في سوريا بأنه "تهديد لاستقرار المنطقة".

وفي بيان صدر بعد اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان قالت المجموعة إن أي حكومة انتقالية في سوريا يجب أن تكون لها سلطة قانونية على الجيش والجهاز التنفيذي.

وحذر الاجتماع الذي شاركت فيه 11 دولة غربية وعربية إضافة إلى تركيا من "عواقب خطيرة" إذا تأكد استخدام قوات الأسد لأسلحة كيماوية. وأكد البيان الختامي للاجتماع بأنه لا يمكن للأسد أن يلعب أي دور في مستقبل سوريا.

ومن جانبه كان وزير الخارجية الأميركية جون كيري قد قال، خلال افتتاح أعمال الاجتماع في عمّان، إن كل الأطراف في سوريا تسعى إلى حل سياسي ما عدا الأسد. وحذر من أن البديل لأي تسوية سياسية في سوريا ستكون المزيد من القتل والدمار والتشريد والتقسيم.

