المعارضة السورية: الاتحاد الأوروبي سيرفع حظر الأسلحة

أكد سفير الائتلاف الوطني السوري في باريس "منذر ماخوس" أن لدى الائتلاف معلومات مؤكدة بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قراره برفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الجيش الحر، خلال اليومين القادمين، بحسب قوله.

في المقابل، دعت منظمة أوكسفام الإنسانية الاتحاد الأوروبي إلى تجديد الحظر على الأسلحة إلى سوريا، معتبرة أن أي رفع له قد تكون له نتائج مدمرة على المدنيين. وأوضحت أوكسفام أن الجهود الدولية يجب أن تتركز على وضع حد لنقل الأسلحة إلى الأطراف الضالعة في النزاع وإيجاد حل سياسي للأزمة.

يأتي هذا في وقت بلغ عدد الضحايا في سوريا أكثر من 70 ألف قتيل، بينهم العديد من المدنيين والأطفال والنساء، في حين لا تزال أعداد اللاجئين ترتفع باستمرار، حتى قاربت المليونين في الخارج، وأكثر من 4 ملايين في الداخل.