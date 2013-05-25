بعد "القصير".. الرئيس اللبناني يحذر حزب الله من الفتنة

حذر الرئيس اللبناني ميشال سليمان حزب الله من الفتنة على خلفية مشاركته في القتال في سوريا. وقال سليمان في كلمة ألقاها خلال زيارته وزارة الدفاع "إن معاني المقاومة أعلى وأسمى من كل المعاني، ومن أن تغرق في رمال الفتنة، سواء في سوريا، أو في لبنان"، مضيفا أن "المقاومة حاربت لقضية وطنية وقومية وليس لقضية مذهبية".

من جهة أخرى، وعلى خلفية تدخل حزب الله في سوريا، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إثر لقائه بنظيره الألماني غيدو فيسترفيلِه في باريس مرة أخرى، على ضرورة إدراج الجناح المسلح لحزب الله على لائحة الأنظمة الإرهابية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فابيوس أن هناك عوامل كثيرة تدفع بلاده لإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهابيين، وهناك عدد من المؤشرات الحتمية التي تفرض على فرنسا اتخاذ مواقف واضحة، ولفت إلى أن الجناح المسلح لحزب الله قام بتنفيذ عمليات عسكرية في الخارج، وأعلن بنفسه تدخله بقوة في النزاع السوري، إضافة إلى عوامل أخرى تدفع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الأنظمة الإرهابية.