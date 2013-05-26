فؤاد السنيورة: حزب الله ليس لبنانياً بل فرقة إيرانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، الأحد 26 مايو/أيار، تعليقاً على خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والذي أعلن فيه الحرب في سوريا دفاع عن النظام في مواجهة المعارضة، أن "حزب الله ليس حزباً لبنانياً بل فرقة إيرانية تعمل من داخل لبنان"، وأن "طرفاً ما رغب في الرد على خطاب نصر الله عبر قصف الضاحية الجنوبية".

وقال السنيورة في تصريحات على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي في البحر الميت بالأردن، إن حزب الله أخفق رغم كل الادعاءات في تقديم نفسه كحزب مقاوم".

وكان نصر الله قد دعا، أمس السبت، اللبنانيين الراغبين في الاقتتال داخل لبنان إلى الاشتباك في سوريا. وتعرضت الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله اللبناني، الأحد، إلى قصف بـ3 صواريخ، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وتعليقاً، قال المحلل السياسي اللبناني لقمان سليم لقناة "العربية الحدث"، إن "رمزية القصف الذي تعرضت له الضاحية أهم من الخسائر التي أوقعها"، وإن "القصف جاء رداً على قاعدة الاشتباك التي وضعها نصر الله، وهي نقل الاقتتال إلى داخل سوريا". وذكر أن إطلاق الصواريخ هو "عملية أمنية وليست حربية".

وأشار إلى "التداخل الكبير بين الشأنين اللبناني والسوري يجعل من المتعذر تحديد الطرف المتورط في قصف الضاحية الجنوبية".

وأوضح المحلل السياسي أنه "إذا ثبت أن القصف كان مصدره منطقة عيتات، فإن الصواريخ تكون قد عبرت على القصر الجمهوري وعدد من أبرز مؤسسات الجيش اللبناني".

لبنان.. علبة بريد

وأكد أن "لبنان تحول إلى علبة بريد سوف تتلقى مزيداً من الرسائل النارية، ما يثير مخاوف عديدة في الشارع اللبناني".

وحول موقف الطائفة الشيعية في لبنان من تصريحات حزب الله، قال سليم إن "هناك بعض الأصوات الشيعية الرافضة للخطاب المذكور، ولكن المشكلة أن حزب الله يطرح نفسه باعتباره قوة الحماية للطائفة".

وفي إشارة إلى المغزى السياسي لخطاب نصر الله، أفاد سليم بأن "الخطاب تجاوز رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ما يعد استخفافاً باللبنانيين".