المعلم من بغداد: سوريا ستشارك في مؤتمر "جنيف 2"

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن سوريا ستحضر من حيث المبدأ مؤتمر جنيف 2، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية العراقي في بغداد، هوشيار زيباري.

وأضاف المعلم أن سوريا ترى في مؤتمر جنيف 2 فرصة مواتية للحل السياسي للأزمة. وأكد أن زيارته لبغداد جاءت على خلفية التضامن مع العراق في مواجهة ما سماه الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن ما يحدث في سوريا والتآمر الدولي على سوريا هو نفس التآمر على العراق .

وقال الوزير زيباري إن العراق وقف منذ البداية مع وجود حل سلمي لما يحدث في سوريا، وأكد ضرورة إيجاد حل سياسي لما يمر به الشعب السوري، وقال: "كنا من القائلين بأن العنف لن يحل المشكلة".