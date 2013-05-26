لندن تلوّح بالفيتو ضد تجديد حظر السلاح على سوريا

قالت صحيفة الدايلي تليغراف البريطانية إن لندن قد تستخدم حق النقض "الفيتو"، للحيلولة دون تجديد قرار حظر السلاح على سوريا.

وأضافت التليغراف أن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، سيلتقي وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم في بروكسل لمحاولة إقناعهم برفع قانون الحظر الذي تتأثر به قوات المعارضة السورية.

وقال هيغ يجب تعديل قرار حظر الأسلحة بطريقة تفتح المجال أمام توسيع المساعدات للائتلاف الوطني السوري لتشمل الإمدادات الفتاكة، على حد تعبيره.

كما كشفت صحيفة صانداي تايمز نقلاً عن مسؤولين روس رفيعي المستوى أن موسكو لن تبيع النظام السوري منظومة الصواريخ المضادة لطائرات "أس 300".

وبحسب المسؤولين الروس فإن موسكو تخشى أن تقع هذه المنظومة الروسية المتطورة في أيدي جماعات متطرفة قد تستخدمها لمهاجمة الطائرات المدنية في مطار تل أبيب في إسرائيل, في المقابل تتوقع موسكو بحسب المسؤولين الروس أن تمتنع إسرائيل عن تنفيذ مزيد من الهجمات الجوية على سوريا.

