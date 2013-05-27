إطلاق صاروخ من جنوب لبنان على إسرائيل

قالت مصادر أمنية لبنانية إن صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن القصف ربما يكون بقذيفة مورتر.

ومن جهتها أفادت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية أن "الصاروخ الذي أطلق من برج الملوك في مرجعيون سقط في مستعمرة المطلة".

وقال سكان في بلدة مرجعيون اللبنانية التي تقع على بعد نحوعشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية إنه كان بإمكانهم سماع صوت إطلاق الصاروخ من البلدة.

وأطلق صاروخان في وقت سابق على منطقة شيعية بجنوب بيروت، بعد أن تعهد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن تقاتل جماعته في سوريا حتى انتصار الرئيس بشار الأسد.