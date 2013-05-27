النظام يوزع أقنعة واقية للجيش المتمركز على حواجز دمشق

أكد ناشطون لـ"العربية نت" أن النظام قام بتوزيع أقنعة واقية على أفراد وعناصر جيش النظام في عدد من المناطق في العاصمة دمشق، وذلك قبل أن يؤكد المركز الإعلامي السوري استخدام السلاح الكيماوي في حرستا والقابون بريف دمشق وجوبر في دمشق.

وأكد نشطاء أن عدداً لا بأس به من الحالات وصل مشافي "الفرنسي والعباسيين" في قلب دمشق، رغم أن بعض تلك الحالات كان وهمياً، ولكن الحالات الأخرى كانت اختناقات وضيقاً بالتنفس جراء استنشاقهم للغاز.

وكان نشطاء وسكان في عدة مناطق من دمشق وريفها أرسلو تحذيرات ونداءات استغاثة لما لا يقلّ عن ثلاثة أيام تتمحور حول انتشار رائحة غريبة حول دمشق، ولما لم يكن هناك أي استجابة لا من المجتمع الدولي ولا العربي فإن النظام على ما يبدو استخدم الكيماوي في العاصمة.

ونشر ناشطون فيديوهات تبيّن عشرات الإصابات في حرستا والقابون بريف دمشق وجوبر بدمشق.

وبحسب ناشطين في تلك المناطق فإن حالات الاختناق تتوارد تباعاً للمستشفيات في تلك المناطق التي سمّوها "منكوبة".

وما لم يحسب له النظام حساب هو أن المناخ في سوريا في هذا الوقت من العام يسيطر عليه في أغلب الأوقات الهواء، ما أدى لانتشار تلك الغازات وبسرعة في مناطق في قلب العاصمة أيضاً، إذ - وبحسب شهود عيان - تم تسجيل حالات اختناق وسعال بمناطق قريبة جغرافياً كالتجارة والعباسيين والقصور والعدوي.

وناشد السوريون المنظمات الدولية الإنسانية والمجتمع الدولي إيقاف إبادة السوريين، خصوصاً أن وصول الكيماوي إلى دمشق يعني أنه ما من محرمات لدى النظام أبداً، وأن العاصمة ليست ببعيدة عن استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الغازات السامة.

حملة توعية

ويعمل السوريون بشكل حثيث على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على نشر الطرق الأفضل للتصرف فيما لو استنشقوا غازات سامة، وذلك أنهم - أي السوريين - بحسب ما قال "ف.ج" يعرفون جيداً أن لا معارضتهم ولا المجتمع الدولي على ما يبدو سيوقفون جماح النظام السوري.

وقالت المعارضة من جانبها إنه استهداف للجيش الحر المتمركز لاسترداد حرستا بالسلاح الكيماوي، وأكد ناشطون لـ"العربية نت" أن هناك إصابات خطيرة وكثيرة في حي جوبر الدمشقي.