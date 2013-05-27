قتلى و70 إصابة بمناطق في دمشق نتيجة "الكيماوي"

قال المركز الإعلامي السوري إن عدداً من القتلى وأكثر من 70 إصابة سقطوا في حرستا والقابون في ريف دمشق وجوبر بدمشق نتيجة استنشاق غازات سامة.

وأضاف المصدر أن المنطقة تعرضت لقصف بأسلحة لم يتم التعرف على ماهيتها، إلا أن المشافي بدأت باستقبال حالات تعاني من الاختناق.

الهجوم، بحسب المركز الإعلامي السوي، خلف العشرات من حالات الاختناق، تم نقلها إلى أحد المشافي الميدانية.

وقالت المعارضة من جانبها إنها غازات كيماوية استهدفت كتائب الجيش الحر المرابطة على جهة أوتوستراد حرستا، حيث تجري معارك طاحنة بين الجانبين.

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الحكومية غازات سامة ضد حرستا، فهي عادة ما تلجأ إلى هذا السلاح في المناطق التي لا تسيطر عليها.

قوات النظام واصلت قصفها بالمدفعية الثقيلة والدبابات على حي برزة بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط الحي مع وصول تعزيزات لقوات النظام.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات النظام المدعومة بقوات حزب الله والميليشيات العراقية والإيرانية تحاول اقتحام الغوطة الشرقية، حيث تجري اشتباكات قوية بالتزامن مع قصف عنيف.

وقبيل مؤتمر جنيف الاثنين، تشتد وتيرة المعارك لحسم النزاع على الأرض، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر، إذ تتعرض سرمين في ريف إدلب إلى هجمات جوية مكثفة أسفرت عن مجزرة راح ضحيتها العديد من الأطفال.