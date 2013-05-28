أوروبا ترفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية وروسيا تحتج

بعد موافقة الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من ليل الاثنين على رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، جاء الرد الروسي معترضاً، إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن هذا القرار "سيضرّ مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية، معرباً عن "شعور بالخيبة"، بحسب وصفه.

وفي أكثر التعليقات وضوحاً حتى الآن بشأن صواريخ إس 300 التي تعتزم موسكو تسليمها للنظام السوري، شدّد ريابكوف على أن العقد المثير للجدل يشكل "عامل استقرار" في الشرق الأوسط. وأضاف أن شحنة الصواريخ تأتي في إطار عقد تم التوقيع عليه قبل عدة سنوات مع النظام السوري.

وشدد الوزير الروسي على أن الأسلحة محض دفاعية والغرض منها حماية النظام من قوات خارجية أكثر منها سحق المعارضة الداخلية. كما أشار إلى أن الصواريخ المقرر تسليمها تمثل رادعاً لأي تدخل خارجي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في ساعة متأخرة الاثنين على رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة للمعارضة السورية المسلحة، بعد نقاشات طويلة وإصرار قوي من فرنسا وبريطانيا.

قرار نظري

ومن جهة أخرى، شدد مسؤول فرنسي في باريس على أن قرار رفع الحظر "نظري" ولن يبدأ تطبيقه قبل الأول من آب/أغسطس القادم في أقرب تقدير لأن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في الإضرار بمحادثات السلام التي تدفع باتجاهها موسكو وواشنطن.

ومن المرتقب عقد مؤتمر جنيف 2 الشهر القادم بعد أن اتفق وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في أيار/مايو الماضي على محاولة جمع الطرفين المتحاربين في مؤتمر واحد.

هيغ: من حقنا تسليح المعارضة من الآن

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الثلاثاء، أن بريطانيا ليست مضطرة للانتظار حتى الأول من أغسطس حين يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مرة أخرى قبل أن تتخذ قراراً بتسليح مقاتلي المعارضة السورية، لكنه أكد أن بلاده لم تتخذ قراراً بهذا الصدد بعد.

وأضاف في تصريح إذاعي "يجب أن أصحح شيئاً مثار قلق. أعرف أنه دارت بعض المناقشات حول مهلة الاول من اغسطس. وهذا ليس الوضع"، مشيراً إلى أن بريطانيا "ليست مستبعدة" من تسليح المعارضة قبل أول أغسطس وأنها لن تتحرك بمفردها إذا اختارت أن تفعل ذلك.