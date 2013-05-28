اتفاق كيري-لافروف: استثناء الأمن والجيش من نقاش جنيف 2

أعلن مصدر روسي لقناة "العربية" أن الحكومة الروسية متفائلة حول مؤتمر "جنيف 2"، بناء على تفاهم جرى بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حول الأزمة السورية.

وقال المصدر، اليوم الاثنين 27 مايو/أيار، إنه تم الاتفاق على أن يستثنى من النقاش وزارات الأمن والقوات المسلحة والمخابرات والبنك المركزي في "جنيف 2".

وأضاف المصدر أن اتفاق كيري - لافروف سمح للطرفين الاعتراض على الطرف الآخر، وهذا يعني إعطاء وفد الحكومة السورية حق الاعتراض على مشاركة أي عضو في وفد المعارضة.

وتابع المصدر أن اتفاق كيري - لافروف وسع دائرة المعارضة التي لا تشمل فقط وفد الائتلاف الوطني، بل تضم أيضاً أطراف المعارضة الأخرى، بما فيها المحسوبة على النظام السوري.

هذا وأعلن لافروف أن تنظيم مؤتمر دولي لتسوية النزاع السوري لن يكون "مسألة سهلة"، وذلك بعد مشاوراته مع كيري في أحد فنادق باريس لمناقشة موعد المؤتمر الدولي المزمع انعقاده وهوية المشاركين فيه من ممثلي النظام السوري والمعارضين له، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال كيري في المؤتمر الصحافي نفسه، إن البلدين ملتزمتان بمبادئ اجتماع جنيف بشأن سوريا في 2012، والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد وجماعات المعارضة.

ومن المقرر أن يجتمع كيري ولافروف في وقت لاحق مع نظيرهما الفرنسي لوران فابيوس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وعبر الوزيران أيضاً عن قلقهما بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية في الصراع السوري.

وقال كيري: "عبرنا عن مخاوفنا المشتركة بشأن أي استخدام محتم للأسلحة الكيماوية، وضرورة التوصل إلى الأدلة والتأكد مما حدث في هذا الشأن. ترفض روسيا والولايات المتحدة ذلك بشدة إذا كانت قد استخدمت".