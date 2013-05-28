باريس: نفحص عينات يشتبه بأنها "كيماوية" جلبها صحافيون

أعلن مسؤول فرنسي كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، أن فرنسا ستفحص عينات يشتبه بأنها أسلحة كيماوية، نقلها من سوريا صحافيون من صحيفة "لو موند".

وقال المسؤول إن الحكومة الفرنسية فحصت، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، عينات وتوصلت إلى وجود "مؤشرات، ولكن ليس أدلة رسمية، على استعمال غاز المعارك" في سوريا.

وأشار إلى أن مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا كانت مدار بحث خلال عشاء مساء الاثنين بين وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس والولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف.

وأوضح "أن الروس متفقون معنا على هذه النقطة"، مضيفاً أن "مسألة الأسلحة الكيماوية قد تؤدي إلى وضع مختلف مع الروس، رغم التباين بيننا في وجهات النظر حول النزاع السوري".

وختم قائلاً "إذا حصلنا على ما يكفي من العناصر المتطابقة للقول بأن أسلحة كيماوية قد استعملت، فعندها يجب أن نتخذ قرارات مع شركائنا ودرس العبر الواجب استخلاصها".