(أم عامر ) من أسماء الضبع عند العرب الأقدمين، ومن أشهر قصص التراث حكاية الضبعة التي دخلت بيت إعرابي هربا من رجلين كانا يحاولان صيدها فأجارها بسيفه، وحين رحلا حلب لها من ناقته فشربت ثم نام بالقرب منها فوثبت عليه وبقرت بطنة، فجاء ابن عم له فوجده قتيلا مبقور البطن فخرج يبحث عن ( أم عامر ) حتى أدركها وقتلها وأنشد قائلا : ( ومن يصنع المعروف في غير أهله ..يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر ) ! .

تذكرت هذه القصة، وأنا أشاهد مقطع فيديو لرجل من أهالي القصير فقد ستة من أفرد عائلته في الهجوم الذي تشنه عصابات الأسد، وحزب الله على بلدة القصير، وهو يحاول تذكير حسن نصر الله، وأعضاء حزبه بموقف أهل البلدة السورية حين استجارت بهم العائلات اللبنانية الهاربة من القصف الإسرائيلي، وكيف كان أهل القصير يفضلون هؤلاء على أنفسهم، ويسكنوهم في بيوتهم، ويقدمون لهم أفضل ما عندهم من فرش ومأكل وملبس، ولكن دار الزمان، وجاء أبناء أم عامر اللبنانية ليبقروا بطون من أجاروهم بالأمس !.

ولعل حيرة أم عامر اللبنانية التي كانت تسرح وتمرح في سهل البقاع أكبر من حيرة أم عامر القديمة التي كانت تجوب صحاري الجزيرة العربية. فحزب الله لا يستطيع التخلص من ( جمائل ) خامنئي والأسد التي تحولت مع مرور الأيام إلى شكل من أشكال الاستعباد، لذلك قرر الحزب أن يغامر بمستقبله ومستقبل لبنان وسورية، بل ومستقبل العرب والمسلمين كي يرد جمائل الطغاة من خلال المشاركة في إبادة شعوبهم .

لا يحتاج الأمر أن تكون سنيا أو شيعيا أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا كي تحدد موقفك الأخلاقي من مجازر بشار الأسد ..كل ما يحتاجه الأمر أن تكون إنسانا.



بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري خرج الشعب اللبناني إلى الشوارع مطالبا بطرد القوات السورية التي كانت تحتل لبنان، فتوحدت الإرادة الشعبية اللبنانية مع الإرادة اللبنانية، وخرج جيش بشار مدحورا ذليلا ..واليوم يقف التاريخ على شاطئ بيروت مناشدا الشعب العنيد بأن يقول كلمته، ويطالب بانسحاب رجال حسن نصر الله من سورية كي لا يمتد نهر الدماء البريئة من سورية إلى لبنان !.

* نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية