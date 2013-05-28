لافروف: قرار تسليح معارضة سوريا ينتهك القوانين الدولية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قرار الاتحاد الأوروبي الخاص برفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة السورية انتهاكاً للقوانين الدولية التي تمنع توريد المعدات العسكرية والأسلحة لجهات غير حكومية.

وبحسب لافروف، فإن القرار يتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

ووصف الوزير الروسي جهود الشركاء الغربيين التي بذلت لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بسوريا بأنها استهدفت إفشال المساعي الدولية لعقد مؤتمر جنيف-٢. ودعا الدول الغربية لتحديد موقفها إذا ما كانت تدعم انعقاد المؤتمر.

وأشار لافروف إلى أن دعوة موسكو لتوسيع المشاركة في مؤتمر جنيف-٢ تلقى تأييدا أوروبياً وأميركياً وعربياً وإسلامياً، لكن العقبة الأساسية أن المعارضة لاتزال مترددة ولم تعلن موافقتها على المشاركة في المؤتمر ولم تحدد أعضاء الوفد الذي سيمثلها.

وأضاف أن عددا من فصائل المعارضة، ومنها هيئة التنسيق والأكراد، ترغب في المشاركة بوفود مستقلة بسبب خلافهم مع سياسات الائتلاف الوطني السوري.

