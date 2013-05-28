مشادة حادة بين السفير الفرنسي وأعضاء في الائتلاف الوطني

كشف مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" سجالاً حاداً بين السفير الفرنسي السابق في سوريا إيريك شوفاليه، وبين أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في إسطنبول.

السجال، وبحسب الفيديو، بدأ بعد أن انتقد شوفالييه الائتلاف لاختياره ثمانية أعضاء جدد، رغم الاتفاق على 22 عضواً، وليرد عليه بعض الأعضاء معتبرين أنه شتم الشعب السوري وهدده بقطع إمداد السلاح عنه.

وقال السفير بلهجة حادة " لقد قلت إنه كان هناك اتفاق على 22 عضوا في الائتلاف، وأنتم توصلتم إلى 8 فقط"، ومن ثم يبدو وكأنه يوضح تصريحات سابقة له، متوجهاً لأحد الواقفين معه من المعارضة السورية "إنكم لا تستحقون الجهود التي نبذلها".

ويستنكر شوفالييه سؤال أحد المعارضين "هل ستقطعون المساعدات المسلحة عنا؟"، فيرد "هل قلت ذلك؟"، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق أن "ينتزع حريته". وتساءل معارض آخر "أين السلاح الذي أعطانا ليقطعه عنا؟".

ويظهر في المقطع أحد المعارضين وهو يستنكر قائلاً إن السفير "ليس له الحق في شتمنا والصراخ علينا. هو شتم الشعب السوري!"، وطلب شخص آخر من السفير الاعتذار.

وقال معارض آخر يدعى عبد الأحد كما يظهر عندما ناداه أحد الواقفين على ما يبدو "السفير أهانني. والله نحن لسنا بحاجة إلى أناس كهذا"، مؤكداً أن السفير وجه حديثه إلى كافة الشعب السوري "قال أنتم ولم يقل أنت" عندما قال: "إنكم لا تستحقون أشياء عدة".

والفيديو المسرب أثار غضباً عاماً لدى السوريين، وامتلأت صفحاتهم بتعليقات غاضبة وشاتمة وأحيانأً ساخرة من المعارضة التي "تبهدلت" بحسب تعبيرهم من قبل السفير الفرنسي، عدا عن غضبهم من تأخر المعارضة في الاتفاق وتسمية رئيس للائتلاف.