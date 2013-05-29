جعجع: تدخل حزب الله بسوريا لن يجلب سوى الخراب للبنان

هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمين عام حزب الله حسن نصر الله في مؤتمر صحافي اليوم، ورد على خطابه الأخير باتهامه أنه يريد أن يجعل من لبنان دولة طوائف لا أقل و لا أكثر.

وأضاف: "لا يوجد مفهوم للدولة اللبنانية في نظر حزب الله"، ويعتقد جعجع أن على حزب الله الابتعاد عن الساحة السياسة والاقتصادية اللبنانية كي يعود لبنان لعهده الذي شهده قبل وجود وتدخل حزب الله بأمور لبنان، فكل ما قد فعله حزب الله للبنان هو شل حركته لا التقدم به.

وعلق جعجع على قول نصر الله "ليس هناك جيش متمكن و جاهز لمواجهة و صد العدوان الإسرائيلي في لبنان" بقوله: "لو لم يكن هناك وجود لحزب الله في لبنان وكان الجيش اللبناني متمركز في الجنوب بدل القوات الحزبية، لكان الجيش بالتأكيد انتصر على إسرائيل بسبب اتفاق الشعب اللبناني والتيارات الوطنية والسياسية في لبنان وخارجه معه، لا قوات حزب الله".

ووجه في نهاية اللقاء كلمة للسيد حسن، أنه يستطيع أن يساند نظام الأسد، ولكن لا يحق له بأن يغالط الحقائق والجرائم التي ارتكبتها قوات الأسد بحق الشعب السوري، وأن أعذاره التي يستخدمها ليساند النظام هي مجرد أعذار واهية، وأن تدخله الدائم بوضع سوريا لن يجلب سوى الخراب للبنان، خاصة وأن قوات النظام بدأت تضرب مناطق في دمشق بمواد كيماوية.