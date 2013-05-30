الجيش الحر يطلب نصف مقاعد الائتلاف ويهدد بسحب شرعيته

هددت القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية الائتلاف الوطني بسحب شرعيته في حال رفض تمثيل القوى الثورية بنسبة 50%.

وكانت القيادة العسكرية جددت مطالبتها الائتلاف بتمثيلها كقوى ثورية وعسكرية بنسبة 50%.

وأضافت القيادة العسكرية في بيان لها أن أي محاولة للمماطلة والالتفاف على التمثيل العسكري والثوري الشرعي في الداخل فلن يكتب لها النجاح تحت أي ضغط، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "يهمنا التأكيد أن جميع القوى الثورية في سوريا ممثلة بالقيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية المنتخبة من القوى الثورية والعسكرية على الأرض وأن هذه القيادة طالبت وتؤكد مطالبتها بتمثيلها كقوى ثورية وعسكرية بـ 50% من الائتلاف الوطني و أي محاولة للمماطلة والتشويش والالتفاف على التمثيل العسكري والثوري الشرعي في الداخل, لن يكتب لها النجاح بأي شكل أو تحت أي ضغط".

وأضاف البيان: "نقول لكم أخيراً إن شرعية الائتلاف لن تؤخذ إلا من الداخل وأي التفاف على القوى الثورية بتمثيلها بالنسبة المذكورة سوف تسحب منكم هذه الشرعية".

في نفس السياق، قال المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر لؤي المقداد إن الجيش الحر لن يقبل بأن يستأثر أي طرف بتمثيل الشعب السوري وقواه الثورية، مؤكداً أن الجيش السوري الحر لن يتعاون مع الائتلاف في حال لم تمثل القوى الثورية في الداخل بالشكل المطلوب.