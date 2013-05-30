روسيا تتهم المعارضة السورية بنسف مؤتمر جنيف 2

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الخميس، المعارضة السورية بنسف مؤتمر السلام الدولي، جنيف 2، من خلال فرض شروط "غير قابلة للتحقيق".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي "لدينا انطباع بأن الائتلاف الوطني والجهات الإقليمية الراعية له يقومون بكل ما في وسعهم لمنع بدء العملية السياسية، والحصول بكل الوسائل على تدخل عسكري، بما في ذلك من خلال دعاية غير نزيهة لدى الرأي العام الغربي".

ووصف لافروف الشروط التي وضعتها المعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر الدولي بأنها "غير قابلة للتحقيق" وفي طليعتها اشتراط رحيل الرئيس بشار الأسد. وقال إن "الائتلاف الوطني غير مستعد للمشاركة في المؤتمر بدون شروط مسبقة. هذه الشروط غير قابلة للتحقيق. يجب ألا يطلق أي كان تحذيرات".

يذكر أن المعارضة السورية تشترط رحيل الأسد وقادته العسكريين للمشاركة في مؤتمر دولي للسلام في سوريا، وفق مبادرة أطلقها لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري في مطلع مايو/أيار ويفترض أن تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.

في حين أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء، أن هناك مسائل كثيرة متعلقة بالمؤتمر لا تزال عالقة مثل موعد انعقاد هذا الاجتماع.