روسيا.. صواريخ إس 300 لن تصل سوريا قبل الخريف

صرح مصدر في قطاع صناعة السلاح لوكالة "إنترفاكس" الروسية، الجمعة أنه من غير المرجح أن تسلم موسكو شحنة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات لسوريا قبل الخريف. وأشار المصدر إلى أن توقيت تسليم الأسلحة التي أقلقت الحكومات الغربية سيتوقف على تطورات الوضع في سوريا.

وكانت روسيا أعلنت صراحة أن بطاريات صواريخ إس 300 هي في طريقها فعلاً إلى سوريا، وأن الهدف من ذلك هو منع أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل ضمنياً قبل يومين، بأنها ستستهدف تلك الصواريخ في حال وصولها إلى نظام الأسد.

من جهته، أكد مساعد رفيع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق بلاده في تسليم أسلحة للحكومة السورية. وقال إن قرار الاتحاد الأوروبي عدم تجديد الحظر المفروض على السلاح لسوريا سيلحق الضرر بالجهود الرامية لعقد مؤتمر للسلام. وأضاف مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية يوري يوشاكوف أن قرار الاتحاد الأوروبي "غير بناء بالنسبة للاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولي بهذه الأهمية"، مشيرا إلى أن "روسيا ستفي بتعاقداتها الخاصة بالأسلحة المبرمة مع الحكومة السورية رغم الانتقادات الغربية".

على صعيد متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس شركة ميغ الروسية لصناعة الطائرات قوله "إن روسيا ستمد سوريا بعشر مقاتلات من طراز ميغ-29 وتبحث التفاصيل مع وفد سوري.

إسرائيل تهدد وتشكك في آن واحد

نفت مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية في وقت سابق وصول أي من بطاريات صواريخ إس 300 الروسية إلى النظام السوري، وذلك بعد حديث ضمني للرئيس السوري بشار الأسد عن وصول الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات.

ومن جانبها، كشفت صحيفة معاريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة حازمة خلال اجتماعهما في منتجع سوتشي قبل ستة أسابيع، أكد فيها أن إسرائيل تنوي ضرب منظومات الصواريخ الروسية من طراز إس 300 إذا وصلت إلى الأراضي السورية وقبل أن تصبح داخل الخدمة. بدوره أوضح بوتين لنتنياهو أنه ملزم بإنجاز الصفقة. واعتبرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن تهديد نتنياهو بضرب المنظومات قد يوفر لبوتين الذريعة ليتراجع عن إنجاز الصفقة.

هذا ونقلت صحيفة النيويورك تايمز بدورها عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه من المحتمل أن تكون أجزاء من منظومات الصواريخ المذكورة قد وصلت إلى سوريا غير أنها ما زالت بعيدة عن دخولها المرحلة العملية.