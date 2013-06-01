بان كي مون يحض المتقاتلين في القصير على تحييد المدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتقاتلين في القصير بسوريا إلى تحييد المدنيين وإفساح المجال أمامهم لمغادرة المدينة، وفق ما أعلن السبت المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.

وقال نيسيركي إن بان كي مون "يحض جميع الأطراف على بذل أقصى جهدهم لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين"، مذكرا الحكومة السورية بـ"مسؤوليتها عن حماية المدنيين الذين تحت سلطتها". وطلب الأمين العام "من المتقاتلين ترك المدنيين المحاصرين يغادرون المدينة".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف المدنيين لا يزالون في مدينة القصير بينهم نحو ألف جريح، لافتا إلى أن الوضع الصحي والطبي "سيء جدا".

وتتعرض القصير في محافظة حمص لهجوم يشنه الجيش النظامي السوري يسانده مقاتلو حزب الله منذ 10 مايو/أيار الماضي.

وفيما تحاول الدول الكبرى تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا، ذكّر بان كي مون "جميع أطراف النزاع بأن العالم يراقبهم وبأنهم سيتحملون مسؤولية أي عمل وحشي يرتكب بحق المدنيين في القصير"، وفق بيان الأمم المتحدة.

وكررت المعارضة السورية السبت شروطها للمشاركة في المؤتمر الدولي، مجددة مطالبتها بتنحي الرئيس بشار الأسد وبوقف العمليات العسكرية لقوات النظام وحزب الله وإيران.



