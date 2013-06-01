100 قتيل في إعدامات ميدانية بسجن حلب المركزي

تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن ارتكاب قوات النظام مجزرة في سجن حلب المركزي، وكشف ناشط في المعارضة عن قيام أجهزة النظام بإعدامات ميدانية في السجن طالت أكثر من 100 معتقل.

كما كذّب مركز حلب الإعلامي ما نشرته بعض الصفحات المؤيدة للنظام بأن ما حدث هو قيام ميليشيات الأسد بقتل 50 مسلحاً في محيط السجن المركزي بعد اشتباكات معهم، مؤكداً أنه لدى التحقق من أسماء القتلى تبين أنها تعود لمعتقلين في السجن.

وعلى صعيد متصل، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، بأن قوات النظام قصفت عدداً من البلدات بريف دمشق، بالإضافة إلى قصف عنيف على مدينة تلبيسة بريف حمص.

وأضافت الهيئة أن الاشتباكات بين الجيش الحر وميليشيات حزب الله مستمرة في القصير وفي ريف دمشق, هذا.. وارتفعت حصيلة القتلى في سوريا، الجمعة، إلى 165 معظمهم في حلب، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي اللاذقية، أفادت الأنباء من الداخل باحتدام الاشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في جبل النوبة، وكان الناشطون بثوا تسجيلات مصورة قالوا إنها لاستهداف قريتي سلمى وناحية ربيعة بقذائف المدفعية الثقيلة.