فابيوس يتوقع عقد "جنيف 2" في يوليو ويصفه بـ"فرصة أخيرة"

صرَّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأحد، أن المؤتمر الدولي حول سوريا الذي وصفه بـ"مؤتمر الفرصة الأخيرة" قد يعقد في يوليو/تموز المقبل.

وقال فابيوس في مقابلة تلفزيونية "إن مؤتمر جنيف 2 هو برأيي مؤتمر الفرصة الأخيرة. أتمنى أن يُعقد. وأعتقد أنه قد يعقد في يوليو/تموز"، معتبراً أن المدة قصيرة ولا تسمح بعقد المؤتمر الشهر الحالي.

وأضاف: "يجب على المعارضة أن تعيّن ممثليها، وهذا قد يأخذ بعض الوقت. كما يجب أن نتفق على جدول الأعمال"، مضيفاً: "نحن نعمل على عقد المؤتمر. ولكن يجب أن نحضر له".

وأكد فابيوس تردد فرنسا بشأن مشاركة إيران في المؤتمر قائلاً: "الإيرانيون لا يحبذون إيجاد حل للأزمة. إنهم ضد السلام".