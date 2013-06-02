مشعل: ضغوط الأسد دفعت بحماس للخروج من سوريا

كشف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خالد مشعل، أن ضغوط النظام السوري ومطالبته للحركة بالوقوف إلى جانبه كان وراء خروجها من سوريا.

وأوضح أنه نصح الأسد بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة، معتبراً أن النهج العسكري أمر خاطئ ويزيد الأمور تعقيداً، الأمر الذي جعل النظام السوري غير راض عن موقف حماس.

وأكد مشعل أن الحركة لا تتدخل في شأن أي دولة، لكنها تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها والحصول على حريتها، نافياً في ذات الوقت تقديم الدعم للثوار السوريين.

ودفع هذا الموقف لـ"حماس" من الأزمة السورية، بطهران إلى معاقبتها بقطع التمويل المالي عنها، حيث أكد قادة الحركة أن إيران قطعت ما يصل إلى 22 مليون دولار أميركي من التمويل الذي تمنحه شهريا لـ"حماس".

وانعكس تدهور العلاقة بين الحركة وطهران بدوره على التعاون العسكري بينهما، حيث كانت إيران تزود حماس بالأسلحة والخبرة الفنية والتدريب العسكري لمقاتليها.

ووصف غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في حكومة "حماس" العلاقات بين الحركة وإيران بـ"السيئة".