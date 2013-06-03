بعد هجومه على القصير.. حزب الله يضم ريف دمشق لمعركته

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات حزب الله في معضمية الشام، حيث أعلن ناشطون أن الجيش الحر تمكن من قتل عنصرين من ميليشيات حزب الله، بينهما أحد القادة الميدانيين.

وسريعاً يأتي عقاب قوات النظام بقصف عنيف طال الأحياء السكنية في معضمية الشام، فالاشتباكات العنيفة التي دارت فيها أسفرت عن سقوط عشرات المقاتلين من قوات النظام بينهم عدد من مقاتلي حزب الله بحسب ناشطين.

معضمية الشام التي تحاول قوات النظام اقتحامها مدعومة بمئات المقاتلين من ميليشيات حزب الله نالت خلال الساعات الأخيرة قصفاً عشوائياً هو الأعنف، حيث تحذر تنسيقيات محلية من مجازر في حال استمرت الوتيرة الحالية للقصف.

وبثّ ناشطون صوراً لما قالوا إنها تعزيزات عسكرية جديدة أرسلها النظام إلى قواته في داريا، حيث يولي النظام معضمية الشام وداريا أهمية كبيرة لكونهما المدينتين الأقرب لدمشق العاصمة من الجهة الغربية.

لكن مرت أشهر من محاولات السيطرة عليهما ولم تفلح حتى الآن.