الجيش التركي رد مساء الاثنين على نيران مصدرها سوريا

ردَّ الجيش التركي مساء أمس الاثنين على نيران مصدرها سوريا ولم تسفر عن سقوط ضحايا، كما أعلنت هيئة الأركان التركية، الثلاثاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وأوضحت الهيئة في بيان أن النيران استهدفت آليات مدرعة للجيش التركي في محافظة هاتاي جنوب تركيا على الحدود مع سوريا.

وقال البيان إنه "أطلقت 60 طلقة على مستوى بلدة نارليكا ضد آليات مدرعة"، مضيفاً أن الجيش التركي رد بـ50 طلقة.

وتابع البيان: "لم يسجل أي أضرار ولا خسائر بشرية"، مضيفاً أن المجموعة التي فتحت النار على تركيا لاذت بالفرار إلى داخل الأراضي السورية.

والأسبوع الماضي أعلن الجيش التركي أنه رد على نيران مماثلة استهدفت إحدى مدرعاته أثناء دورية على الحدود.

يُذكر أنه في 11 مايو/أيار الماضي أسفر هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين في مدينة تركية قريبة من الحدود عن مقتل 52 شخصاً، وألقت أنقرة مسؤولية الهجوم على حركة تركية تقيم علاقات مع أجهزة الاستخبارات السورية.