الإبراهيمي: مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا ينعقد في يوليو

أعلن المبعوث الدولي للأمم المتحدة والجامعة العربية، الأخضر الإبراهيمي، الأربعاء 5 يونيو/حزيران، أن اجتماع "جنيف 2" حول الأزمة السورية سينعقد في يوليو/تموز المقبل.

وقال الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي، إن الوضع في سوريا مأساوي، ولا بد من بذل جهود لعقد مؤتمر جنيف، مشيراً إلى أنه لا يوجد اقتراح جاهز حول جدول أعمال المؤتمر.

وذكر أن الوفدين الأميركي والروسي أكدا إصرارهما على العمل من أجل انعقاد المؤتمر.

وأفاد المبعوث الدولي بأن المؤتمر لا يمكن أن ينعقد من دون وفد ممثل للمعارضة السورية، مشيراً إلى محادثات جارية حالياً بين فرقاء المعارضة السورية بوساطات إقليمية ودولية من أجل التوصل إلى وفد سوري مقبول وممثل للمعارضة.