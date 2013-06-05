برلماني سوري: جيش الأسد سيسترجع "الأندلس"

أثار عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش في لقاء له مع إحدى المحطات التلفزيونية عاصفة من السخرية والاستهزاء منه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه إمكانية استرجاع الأندلس من قبل الجيش العربي السوري، وذلك حين ردّ على سؤال مذيعة البرنامج عن رأيه في القصف الإسرائيلي لسوريا، بأن الرئيس السوري أعطى أوامره بالرد على القصف دون الرجوع إليه.

واسترسل شلاش في دفاعه عن النظام السوري بطريقة حماسية قائلاً: "طالما نحن تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، نحن رايحين لآخر معمر الله، وما نستبعد بوجود رجال الله أن نسترجع الأندلس". فما كان من المذيعة إلا أن حاولت إعادة شلاش إلى سياق الحوار عند توجيه سؤال آخر له وعن نفس الموضوع.

ويتمتع شلاش بسمعة سيئة من خلال تصريحات ومواقف خارجة عن نطاق المألوف في الإعلام، ومنها حين تطاول على الذات الإلهية في لقاء سابق له على قناة "المنار" الناطقة باسم حزب الله، عند تلفّظه بكلام ينافي الأعراف والتقاليد والآداب الإسلامية وقال: "اللي بيحشرنا في زاوية بنحشر الله اللي خلفه كلياته على بعضه".

فما كان من مقدم البرنامج إلا أن أعقب هذا التطاول بعبارة "أستغفر الله".

وأثار هذا التطاول استياءً عاماً من قبل الجمهور الذي شنَّ عليه هجوماً عنيفاً، مطالباً القناة بعدم استضافة مثل هذه الشخصيات.

وهناك العديد من الشطحات الفكاهية التي خرجت من أفراد موالين للنظام السوري على الشاشات التلفزيونية ولعلّ أشهرها عندما وقف عضو مجلس الشعب السوري خالد العلي خلال أحد خطابات الرئيس بشار الأسد وقال له أمام استغراب المشاهدين: "الوطن العربي قليل عليك، وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس".