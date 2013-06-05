صبرة بعد سقوط القصير: سوريا تتعرض لغزو خارجي

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري بالوكالة، جورج صبرة، في بيان تلفزيوني، الأربعاء 5 يونيو/حزيران، أن سوريا تتعرض لغزو خارجي، وحثّ السوريين على التصدي له، في إشارة إلى استيلاء عناصر حزب الله اللبناني والجيش السوري على مدينة القصير الاستراتيجية في حمص بوسط سوريا.

وقال صبرة إن "نظام الأسد يستجلب إيران وحزب القتلة لاحتلال جزء غالٍ من الأراضي السورية".

وأكد أن "المدافعين عن القصير من عناصر الجيش الحر ليسوا من حديد، ولكنهم أبطال، منهم مَنْ استُشهد، ومنهم من استمر في القتال من بيت إلى بيت".

ووجّه نداءً إلى السوريين قائلاً: "هبّوا لتحرير بلدكم من أكثر التنظيمات طائفية (في إشارة إلى حزب الله)، بلدكم يُغزى، لا لخطيئة، ولكن لأنكم تطالبون بالحرية والكرامة. نضالكم حق، وجهادكم حق، ولذلك ستنتصرون".

وقال إن هذه "الشرذمة من الإرهابيين القادمين من قم وطهران ستُهزم لا محالة".

وأكد أن "الجيش السوري الحر كان يقاوم في القصير بأبسط الأسلحة ضد ترسانات من السلاح، وأن أبطال القصير أبدوا بطولة نادرة".

وخاطب الجيش السوري الحر قائلاً: "سوريا لكم، وأنتم لها. رُصّوا صفوفكم وأنتم أهل للمهمة التي تنتظركم".

ووصف ما حدث في القصير بأنه "مجموعة من القتلة المحترفين الذين ارتكبوا مجازر وهم يهتفون بأسماء زينب والحسين، ومنعوا الدواء عن الجرحى حتى تقطعت أوصالهم".

وأوضح أن "المئات من الجرحى عالقين في القصير"، وحث الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر على التدخل لإنقاذهم.

وطالب الدول العربية التي تجتمع في القاهرة، الأربعاء، بأن تتدخل لإنقاذ السوريين، مشيراً إلى أن "الشعب السوري ينتظر مواقف".