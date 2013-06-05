واشنطن غير متأكدة من موعد انعقاد مؤتمر "جنيف 2"

أعلنت واشنطن أنه لم يتم التوافق بعد على موعد عقد مؤتمر "جنيف 2" ولاعلى جدول أعماله ولا على المشاركين فيه، ومع ذلك يعقد اليوم في المدينة السويسرية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان ونائبته لشؤون الشرق الأوسط اليزابيث جونز اجتماعاً تحضيرياً للمؤتمر مع نظيريهما الروسيين، بالإضافة إلى المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا لخضر الإبراهيمي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تحضر لمؤتمر "جنيف 2"، لكنها غير متأكدة بعد من موعد حصوله أو جدول أعماله أو حتى من قائمة المشاركين فيه.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء الخميس الفائت عن هذا الاجتماع الثلاثي، موضحة أنه اجتماع تمهيدي "يتمحور حول التحضير للمؤتمر الدولي حول سوريا الذي انطلق بمبادرة أميركية-روسية".

وسيمثل الأمم المتحدة في هذا الاجتماع إضافة إلى الإبراهيمي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفري فيلتمان.

وتأمل واشنطن وموسكو في التمكن من تنظيم مؤتمر دولي ثان في جنيف حول سوريا لإيجاد تسوية سياسية تنسجم والمبادئ التي اتفق عليها في مؤتمر "جنيف 1" حول سوريا الذي عقد في 30 يونيو/حزيران 2012.

وكان مقرراً أن يعقد "جنيف-2" في يونيو/حزيران، إلا أنه أرجئ على الأرجح إلى يوليو/تموز.

وفي حين أعلن نظام الرئيس السوري بشار الأسد موافقته المبدئية على المشاركة في "جنيف 2"، وضعت المعارضة السورية لمشاركتها شرطين مسبقين هما تنحي الأسد، ووقف النار وانسحاب مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني الذين استقدمهم الأسد لمؤازرة قواته في قتال مسلحي المعارضة.

ولا تزال المعارضة السورية تتخبط لتوحيد صفوفها والخروج بقيادة سياسية جديدة موحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري نفسه أعلن الاثنين أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري "عملية صعبة تأخرت (واشنطن) في المشاركة فيها".