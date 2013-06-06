الأردن يوجه إنذاراً نهائياً للسفير السوري بسبب تجاوزاته

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، إن السفير السوري في عمّان، بهجت سليمان، قد تجاوز كافة الأعراف والممارسات الدبلوماسية من خلال تصرفاته ولقاءاته المعلنة وغير المعلنة، وتصريحاته المرفوضة والمدانة من على الأراضي الأردنية، التي يفترض أنه يمثل سياسة بلاده فيها.

وأوضح أنه سبق وتم تحذير السفير من الاستمرار في هذه التصرفات والتصريحات الصحافية والتعليقات والمقالات بما فيها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي يسيء فيها للدولة التي تستضيفه وتحتضن مئات الآلاف من مواطني بلاده في مدنها وقراها ومخيمات اللاجئين فيها, خاصةً الإساءات المتكررة للمؤسسات المدنية والعسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية والتي نرفضها جملةً وتفصيلاً من قبل السفير.

وأضاف وزير الخارجية الأردني "يبدو أن السفير السوري يفتقر إلى أدنى متطلبات العمل الدبلوماسي وأسس التمثيل في دول أخرى".

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أنه على السيد بهجت سليمان أن يعتبر هذا بمثابة إنذار نهائي للالتزام بقواعد العمل الدبلوماسي والكفّ عن أي لقاءات وتصرفات وتصريحات من شأنها أن تمسّ الأردن بكافة مكوناته ومؤسساته الدستورية كالتصريحات الأخيرة المسيئة ضد المؤسسات الحكومية والعسكرية والبرلمانية وممثلي الشعب الأردني بالإضافة إلى انتقاد السياسات الأردنية.

وأفاد وزير الخارجية ناصر جودة بأن أي تصرف قادم يصدر في هذا الإطار من قبل السفير السوري لدى الأردن سينتج عنه فوراً اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية حسب الأعراف والممارسات المتبعة بما في ذلك اعتباره شخصاً غير مرغوب به على الأراضي الأردنية.

وفي شأن آخر، أحبطت قوّات حرس الحدود الأردنية عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، قادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوّات المسلحة الأردنية، أن القوّات ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص على الحدود الأردنية السورية أثناء محاولة التهريب، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.