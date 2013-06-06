الأسد ينشر رسماً في "فيسبوك" وهو يغزو دولة خليجية

نشر الرئيس السوري بشار الأسد، ظهر الخميس، رسماً متقن التفاصيل على صفحته في موقع "فيسبوك" التواصلي، لقوات من جيشه وهي في حالة غزو شامل وواضح لمدينة خليجية.

ويظهر في الرسم الذي تنقل "العربية.نت" صورة عنه من حساب الرئيس السوري بالموقع الشهير، حيث له أكثر من 419 ألف معجب، جنود مدججون بالسلاح ترافقهم دبابات وطائرات هليكوبتر، وأخرى مقاتلة بدت في الجو مع طائرات ناقلات لجنود هبط بعضهم بالمظلات في مدينة عامرة بأبنية عالية وناطحات للسحاب، شبيهة تماماً بما في دبي وأبوظبي أو الرياض وجدة والدوحة، مع عنوان استفزازي وسط الرسم ووعيدي بامتياز: "الجيش السوري قد التحدي.. قادمون".

ولا يشير الرسم إلى دولة خليجية معينة، ولا حتى إلى منطقة الخليج بالذات، لكن الأبنية العصرية والحديثة فيه، وغير الموجود معظمها في مدن عربية غير خليجية، توحي بأن المقصود إحدى مدن المنطقة بشكل واضح، خصوصاً أن القائمين على الصفحة الرسمية للرئيس السوري في "فيسبوك" وضعوا مع الرسم، ولكن خارجه، عبارة: "سوف يفهمها الحجر إن لم يفهمها البشر.. الجيش العربي السوري إذا حارب انتصر"، مع كلمة "قادمون" التهديدية على الرسم نفسه.

ويعكس الرسم بالتأكيد حلما بدأ يراود الرئيس السوري في اليقظة بقرب سيطرته الكاملة على الوضع في البلاد بعد شعوره بنشوة انتصار قواته في بلدة القصير، كما واستعادة السيطرة الخميس في المنطقة المنزوعة السلاح بالقنيطرة على معبر احتله الجيش الحر، ويبدو أن صدى النشوة وصل حتى الى الحلم بغزو شامل لدول الجوار.