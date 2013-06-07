بوتين يقترح قوة سلام روسية في الجولان السوري

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة 7 يونيو/حزيران، أن روسيا مستعدة لأن ترسل قوات حفظ سلام إلى الجولان لتحل محل قوات النمسا بعد أن أعلنت فيينا، الخميس، أنها ستسحب قواتها من قوة فض الاشتباك هناك نظرا لاشتداد القتال في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله "يمكن أن نحل محل القوات النمساوية المنسحبة في هذه المنطقة على الحدود بين القوات الإسرائيلية والجيش السوري".

وغداة المعارك التي حصلت، الخميس، عند معبر القنيطرة الحدودي مع هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل، عززت الأخيرة انتشارها العسكري في المنطقة التي تحتلها منذ 1967، وعبرت عن قلقها من انسحاب القوة النمساوية المشاركة في القوة الدولية المنتشرة في الجولان لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل اللتين لا تزال في حالة حرب رسمية معلنة.

واستولى الجيش السوري الحر، الخميس، لعدة ساعات على معبر "القنيطرة"، وهو المعبر الوحيد في الجولان، قبل أن يتمكن الجيش السوري من إدخال دبابات إلى المنطقة العسكرية المحظورة بالتنسيق مع إسرائيل، لمحاصرة الثوار عن المعبر، وإعادة الاستيلاء عليه.

وتعرضت القوات الدولية في الجولان إلى سقوط قذائف من جراء الاشتباكات التي تنشب بين الجيشين السوري والحر، ما دفع دولاً مشاركة في تلك القوات مثل الهند إلى اتخاذ قرار بسحب جنودها من المنطقة.