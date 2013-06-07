حزب الله يقوم بتعبيد الطرق في المناطق الحدودية

أفادت شبكة سوريا مباشر بقيام ميليشيات حزب الله بعمليات تعبيد للطرقات المؤدية للقرى الحدودية بين لبنان وسوريا، تسهيلاً لمرور آلياته العسكرية باتجاه وادي بردى بريف دمشق.

وقد وثقت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 93 شخصاً بنيران قوات النظام الخميس، بينهم 10 أطفال.

هذا وكانت المحافظات السورية شهدت اشتباكات ومواجهات عنيفة بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر على عدة جبهات.

من ريف دمشق إلى ريف حلب, معارك كر وفر بين قوات النظام وحزب الله من جهة والجيش الحر من جهة أخرى.

وتمكن الجيش الحر، بحسب لجان التنسيق، من استهداف رتل عسكري تابع لقوات النظام المدعومة من عناصر حزب الله بالقرب من السفيرة في ريف حلب، وتمكن بالتالي من اغتنام أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ كانت مخصصة لضرب معاقله ومعها بيوت المدنيين.

وفي حلب أيضاً, تحدثت أنباء عن تجدد للاشتباكات بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر في عدد من الأحياء التي يسيطر عليها الجيش الحر، ومنها بستان القصر وحي الحمدانية وحي الإذاعة, كما أفيد بتدمير الجيش الحر لرتل عسكري تابع لقوات النظام على طريق خناصر المؤدي إلى معامل الدفاع في الريف الحلبي.

أما في ريف دمشق, فقد تعرضت القرى والبلدات المحاذية لطريق المطار إلى قصف عنيف من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التابعة لقوات النظام والمتمركزة في الفوج 81 وإدارة الدفاع الجوي.

وعلى الحدود مع الأردن وتحديداً في محافظة درعا استمرت مدفعية قوات النظام المتمركزة في مطار الثعلة العسكري بدك قرية الكرك الشرقي. وأفادت لجان التنسيق المحلية بتعرض بلدة معربة إلى قصف عنيف ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.