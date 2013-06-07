وزير الخارجية المغربي: سوريا تدخل حرباً طائفية

أكد وزير الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، "أن سوريا دخلت حربا طائفية، في انحراف خطير سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على صعيد المنطقة".

وقال في تصريح خاص لـ"العربية"، على هامش توقيعه اتفاقية شراكة تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في لوكسمبورغ، "إن الوضع قد يخرج عن السيطرة حيث تجاوزت المأساة الحدود كافة".

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة، اتفاقية شراكة بشأن الهجرة والأمن.

وأثار سقوط مدينة القصير في حمص بوسط سوريا، الأربعاء الماضي، في أيدي عناصر حزب الله اللبناني والجيش السوري، مخاوف من اشتعال حرب طائفية، على خلفية تدخل الحزب الشيعي بقوة لأول مرة في سوريا.

وظلت المدينة تحت سيطرة الجيش السوري الحر لفترة طويلة، ولكن اضطرت عناصره للانسحاب من المدينة في ظل تعرضها لهجوم عسكري شامل.