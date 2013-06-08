صبرة: ما يحدث في سوريا يغلق الباب أمام المؤتمرات

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بالوكالة، جورج صبرة، السبت 8 يونيو/حزيران، أن ما يحدث في سوريا الآن من تدخل إيران وميليشيات حزب الله "يغلق الأبواب أمام أي حديث عن مؤتمرات أو مبادرات سياسية" حول تسوية الأزمة.

وقال صبرة، في مؤتمر صحافي لقيادات الائتلاف العسكرية والسياسية في اسطنبول: إن "المحور الإيراني يحاول أن يعمم ما يحصل في سوريا على الدول المجاورة".

وذكر أن "العالم لم يستطع أن يستوعب الملايين من اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية، فماذا سيفعل بعد نتائج هذا الغزو؟".

وأكد صبرة أن "سوريا تتعرض إلى غزو خارجي تقوده طائفة بغيضة ترفع الأعلام السوداء على أبواب جوامع وكنائس سوريا".

وحذر القيادي في المعارضة السورية الدول المجاورة من "ارتدادات جراء ما يحدث في سوريا".

وقال إن "نظام الملالي في إيران يحاول أن يعمم ما يحصل في سوريا على كل الدول المجاورة".

وأكد صبرة أن "الدماء ستسيل في كل مكان وليس في سوريا فقط"، وتعهد بقتال من أسماهم "غزاة الشعب السوري".

وأعلن أن "قوات حزب الله وجيش الأسد تعلمت درساً في مدينة القصير".

وإلى ذلك، أكد الأمين العام للائتلاف، مصطفى الصباغ، في كلمة أمام المؤتمر الصحافي، أن "سوريا تتعرض لغزو مباشر بكل معاني الاحتلال الأجنبي، ما يضع العالم بأسره ومجموعة أصدقاء سوريا أمام مسؤولياتهم".

وشدد على أن "قلب موازين القوى على الأرض لا يتطلب إلا بضع ساعات حال توافر الإرادة السياسية".

وقال إن "النظام السوري سقط، وأكبر دليل على ذلك أن المعارضة السورية تحارب الآن إيران وحزب الله".