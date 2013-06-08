مقتل فراس معلا قائد عمليات الأسد على طريق المطار

أعلن المجلس العسكري في دمشق وريفها عن مقتل فراس معلا، قائد عمليات النظام على طريق مطار دمشق، وذلك في كمين نصب بإحكام، وتمت العملية عن طريق تفجير أودى بحياة معلا.

وقال مصعب أبو قتادة، مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها، لقناة "العربية": إن "مقتل فراس معلا تم بتخطيط مسبق، ونصب له كمين". وأكد مصعب أن "جيش النظام يعيش حالة تململ، وقد استطعنا الاستماع لاتصالات عناصر الجيش عبر اللاسلكي، وهم يشعرون بالرعب".

وبالنسبة لمدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها، فإن "مقتل قائد عمليات النظام على طريق مطار دمشق هو إحدى عمليات الجيش السوري الحر النوعية، وسبقتها عمليات أخرى، من مقتل مسؤول في الجيش النظامي في داريا ومسؤول آخر في الغوطة الشرقية".

ولفت مصعب أبو قتادة إلى استمرار المواجهات اليومية في مختلف المناطق السورية، فقد دخل عناصر الجيش السوري الحر في معارك ضد قوات النظام، على طريق المطار والغوطتين، إلى جانب اشتباكات متقطعة في القنيطرة وفي برزة.

وأكد المدير الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها تحرير عدة مناطق، منها منطقة الشياح، ومناطق أخرى كانت تحت سيطرة الجيش النظامي وجيش حزب الله، كما استهدف الجيش الحر مقر تشرين العسكري.