السعودية: الائتلاف الوطني مسؤول عن تصاريح الحج للسوريين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج السعودية اليوم الاثنين أن الائتلاف الوطني السوري هي الجهة المخولة بإصدار تصاريح الحج لمن يرغب في تأدية هذه الفريضة من السوريين ومتابعة إجراءاتهم.

وقال حاتم قاضي لوكالة "فرانس برس" إن "وفداً من الائتلاف جاء وقابل مسؤولي وزارة الحج السعودية وتم الترتيب بأن يكون حجاج سوريا عن طريقهم".

يذكر أن جدالاً دار بين السلطات المعنية في كل من السعودية وسوريا في سبتمبر/أيلول 2012، قبل أسابيع من عيد الأضحى حول التصاريح.

فقد أعلنت لجنة الحج العليا في سوريا توقف موسم الحج للعام الماضي، نظراً لعدم إبرام وزارة الحج السعودية اتفاقية حول هذا الشأن. وسرعان ما ردت السعودية مؤكدة استكمال "جميع الإجراءات المطلوبة" لكي يتمكن حجاج سوريا من أداء المناسك. وفي النهاية، أدت أعداد غير كبيرة من السوريين هذه الفريضة.



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج السعودية اليوم الاثنين أن الائتلاف الوطني السوري هي الجهة المخولة بإصدار تصاريح الحج لمن يرغب في تأدية هذه الفريضة من السوريين ومتابعة إجراءاتهم.

وقال حاتم قاضي لوكالة "فرانس برس" إن "وفداً من الائتلاف جاء وقابل مسؤولي وزارة الحج السعودية وتم الترتيب بأن يكون حجاج سوريا عن طريقهم".

يذكر أن جدالاً دار بين السلطات المعنية في كل من السعودية وسوريا في سبتمبر/أيلول 2012، قبل أسابيع من عيد الأضحى حول التصاريح.

فقد أعلنت لجنة الحج العليا في سوريا توقف موسم الحج للعام الماضي، نظراً لعدم إبرام وزارة الحج السعودية اتفاقية حول هذا الشأن. وسرعان ما ردت السعودية مؤكدة استكمال "جميع الإجراءات المطلوبة" لكي يتمكن حجاج سوريا من أداء المناسك. وفي النهاية، أدت أعداد غير كبيرة من السوريين هذه الفريضة.

