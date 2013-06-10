قوات الأسد تستعد لـ"عاصفة الشمال" والحر يتقدم بريف حلب

قالت مواقع مقربة من النظام السوري إن قوات النظام بدأت بحشد قواتها في ريف حلب استعدادا لمعركة أطلقت عليها اسم "عاصفة الشمال" بهدف استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدت زمامها في حلب، فيما أكدت مصادر المعارضة أنها أحرزت تقدما في معركتها بمطار منغ العسكري.

وفيما يحاول النظام السوري الترويج لعملياته العسكرية في ريف حلب، أعلن الجيش الحر تمكّن عناصره من اقتحام مطار مِنّغ العسكري في ريف حلب والسيطرة على رحبة التسليح داخل المطار و برج الرادار، بالإضافة الى برج المياه الذي كان يتمركز فيه قنّاصو جيش النظام بالإضافة إلى بسط سيطرتهم على المبنى الأوسط للمطار .

أما دمشق وخاصة القلمون التي تحاصرها حشود عسكرية لجيش النظام وميليشيا حزب الله... فأوضحت مصادر النظام السوري الاعلامية بعد المواجهة التي يتعرض لها من الجيش الحر والثوار ان المعارك هناك قد تطول بسبب طبيعة المنطقة .



في هذا الوقت أفادت "سانا الثورة" ان جيش النظام بدأ باستخدام غاز السارين على القلمون فيما اكد الجيش الحر تقدمه في درعا وادلب وسيطرته على مطار منغ العسكري في حلب.



ومع تصاعد وتيرة القتال في شمال سوريا، أكد مقاتلو المعارضة أن قوات النظام السوري وحلفاءها من حزب الله اللبناني يُعِدون لهجوم جديد بعد النجاح العسكري في السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية في حمص، والتي تتحكم في طرق إمدادات حيوية عبر الأراضي السورية ومع لبنان.

وبالتزامن مع إعلان مواقع موالية للنظام، نقلا عن مصادر عسكرية، إطلاق قوات النظام لعملية "عاصفة الشمال"، احتدم القتال بشدة بين قوات الأسد والجيش الحر قرب منطقتي نبل والزهراء المواليتين للرئيس الأسد.

واتهم اللواء مصطفى الشيخ أحد قادة الجيش الحر النظام باستخدام طائرات الهليكوبتر لتعزيز منطقتي النبل والزهراء بقوات تضم مقاتلين من حزب الله ومجندين من العراق.

وقال نشطاء إن العشرات من قوات النظام والمعارضة قتلوا في معركة حامية الوطيس خلال الساعات الماضية في حلب، وإن مقاتلي المعارضة عززوا دفاعاتهم على طريق خلفي يمتد جنوبا من حلب إلى قاعدة للجيش قرب بلدة السلمية.

كما شهد حي الشيخ مقصود اشتباكات عنيفة على مشارف الحي في محاولة لاقتحام الحي من قبل قوات النظام.

ونقل عن مصادر في الجيش الحر قولها إن مقاتلي المعارضة أحبطوا محاولة مدعومة من حزب الله للتوغل في شمال حلب استهدفت على ما يبدو كسر حصار المعارضة لمطارمنغ العسكري.