مصادر أميركية: أوباما سيسلح الجماعات المعتدلة في سوريا

كشفت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مستعد للإقدام على خطوات تتراوح بين إرسال أسلحة فتاكة إلى المعارضة السورية وإرسال جنود إلى الأرض.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المصادر ذاتها، الاثنين 10 يونيو/حزيران، أن الرئيس الأميركي يميل نحو التوقيع على مشروع إرسال الأسلحة إلى العناصر المسلحة المعتدلة في سوريا، وذلك خلال اجتماعات يعقدها البيت الأبيض في الأيام المقبلة وقبيل لقائه الرئيس الروسي الشهر الجاري في إيرلندا.

هذا واعتبر المُعارض السوري كمال اللبواني أن التلكؤ الدولي بتسليح المعارضة السورية هو لدفع حزب الله للتورّط أكثر فأكثر في القتال إلى جانب النظام، مشيراً إلى أن الدول العربية والغربية ستسلح الجيش الحر قريباً.