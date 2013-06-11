التلفزيون السوري: 14 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين بدمشق

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بوقوع تفجيرين انتحاريين متعاقبين في حي المرجة بدمشق أسفرا عن مقتل 14 شخصاً وجرح آخرين. وبحسب التلفزيون السوري فإن الانفجارين وقعا بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات في وسط دمشق.

وبثت قناة "الإخبارية" صوراً لمكان التفجيرين أظهرت آثار دماء أمام أحد المحال التجارية، وأضراراً في عدد من المحال التجارية في الساحة التي تشتهر بمحال الحلويات الدمشقية، فيما كان أصحابها يهمون بالتنظيف وإزالة آثار الحطام.

ومن جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتنفيذ الطيران الحربي "غارة جوية على حي برزة الدمشقي"، في حين دارت اشتباكات بين الجيش الحر والقوات النظامية في منطقة الزبلطاني وأطراف ساحة العباسيين في دمشق.