اليابان تقدم مساعدات غير عسكرية للمعارضة السورية

أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، عزم طوكيو على تقديم مساعدات غير عسكرية لسكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بالتعاون مع مجموعات المساعدة التابعة لها والمنظمات غير الحكومية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يعتزم الكشف عن خطة تقديم مساعدة غير عسكرية بداية الأسبوع المقبل خلال اجتماع قاعدة مجموعة الدول الثماني في إيرلندا الشمالية.

وأضاف أن هذه المساعدة تنحصر في مجال السلع التي لا يمكن أن تحوّل لتستخدم في أهداف عسكرية.

وميدانياً أفادت شبكة "سانا الثورة" باعتقال قوات الأمن والشبيحة عدة نساء محجبات من أبنية الكورنيش في حي الميدان في العاصمة دمشق.

كما شهدت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق قصفاً عنيفاً شنّته دبابات النظام وطيرانه الحربي بدعم من ميليشيات أبي الفضل العباس الإيراني ما خلّف دماراً واسعاً في الأحياء السكنية وأجبر سكانها على النزوح منها.

وفي مدينة حلب سيطر الثوار على مبنى الرادار وبعض المباني الأخرى في مطار منغ العسكري. فيما أسقط الجيش الحر طائرة مروحية تابعة للنظام فوق نبل كانت تنقل إمدادات لحزب الله.

وعلى محور درعا تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والجيش الحر في محاولة من الأخير لاستعادة السيطرة عليه في بلدة النعيمة بريف درعا.

كما تصدى الجيش الحر لمحاولات قوات النظام اقتحام مدينة إنخل من الجهة الشمالية الشرقية، وأجبرها على التراجع.