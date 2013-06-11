نتنياهو يحذر من اشتعال الجبهة الإسرائيلية السورية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط بأنه على وشك الانفجار، خاصة فيما يخصّ الحدود الإسرائيلية السورية. وأشار في مستهل اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست مساء أمس الاثنين 10 يونيو/حزيران، إلى إمكانية أن تتغير حالة الهدوء التي سادت منطقة الحدود الإسرائيلية السورية طيلة 40 عاماً، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".

وأضاف: "نحن نرى شرق أوسط جديداً صاخباً ومتفجراً جداً.. وهذا صحيح على نحو خاص في حدودنا الشمالية مع سوريا".

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي نشرت فيه تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد حذر فيها من اشتعال الجبهة الإسرائيلية.

وحذر نتنياهو من المسِّ بأمن إسرائيل، مؤكداً أن "من يمسّ إسرائيل أو يهدد بالمسّ بها سيُمسُّ".

كما تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية، مؤكداً أن "إيران تعزز حكم الأسد وهي التي أمرت حزب الله بالدخول إلى القتال".

وأضاف: "سوريا اتخذت قراراً بأن تنقل سلاحاً متطوراً وفتاكاً إلى حزب الله. ويعود نقل الوسائل القتالية إلى قرار إيراني، حيث إن الأسد عملياً ينفذ القرار"، مؤكداً أن "هناك ثمة ما يغير ميزان القوى أمامنا لدرجة تغيير مفهوم الأمن لدينا. وإسرائيل ستفعل كل شيء في وسعها كي تمنع نقل مثل هذا السلاح الى حزب الله".

وكان الأسد قد حذر في حديثه الأخير، الذي نقلته عنه صحيفة "الأخبار" اللبنانية، من أن "فتح جبهة مع إسرائيل في الجولان هو قرار جدي للغاية"، مضيفاً أن بلاده "لا تفكر في تعابير مقاومة ساذجة من أجل التصريح فقط، مقاومة هدفها إطلاق صواريخ بدائية بين الحين والآخر وترك ثغرة للعدو للرد والمبادرة من جانبه.. بل عن مقاومة بالمعنى الحقيقي، مقاومة مخططة جيداً ومؤثرة".