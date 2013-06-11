40 قتيلاً من قوات الأسد وحزب الله في كمين للحر بريف حلب

أعلن الجيش الحر مقتل أكثر من 40 من عناصر قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله بعد استهداف حافلاتهم في كمين بين قرية البوز والخناصر في حلب، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل أكثر من 80 شخصاً بنيران قوات النظام في أنحاء سوريا.

ومن جانبها، أفادت شبكة شام الإخبارية بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط القصر العدلي بحلب القديمة بعد محاولة الأخير اقتحام المنطقة.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة تدور بأحياء المدينة من عدة محاور في معارك هي الأعنف منذ أسابيع تشارك فيها ميليشيات حزب الله، إلى جانب قصف مدفعي وصاروخي على حي بستان القصر واستهداف مدينة تل رفعت بالريف بصاروخ أرض أرض، وقصف من الطيران الحربي على مدينة الباب وعلى محيط مطار منغ العسكري ودير حافر.

وكان حي المرجة في دمشق شهد تفجيرين كبيرين متعاقبين بالقرب من قسم شرطة الانضباط، بحسب مصدر في الشرطة أعلن أن الانفجارين أدّيا الى مقتل وجرح العشرات.

كما شنّ الطيران الحربي من جهته ثلاث غارات جوية على وسط حي برزة بالعاصمة.

وفي ريف دمشق تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام على عدة جبهات منها بلدات المليحة والزمانية والبحارية والقاسمية وقصف مدفعي وصاروخي يمتد من داريا الى الزبداني.

كما تشهد السلمية بحماة اشتباكات عنيفة في محيط محطة صلبا بين الجيش الحر وقوات النظام مدعومة بعناصر من ميليشيات حزب الله وأنباء عن تدمير دبابات وسط استمرار القصف على محيط المحطة، وتتعرض بلدة كفر زيتا لقصف مدفعي عنيف يطال أيضاً المزارع والطرقات الزراعية المحيطة.

وأفادت الهيئة العامة للثورة من دير الزور بأن الجيش الحر حرر المعهد الصناعي الذي كان تحول الى ثكنة عسكرية، ما أدى الى مقتل عدد من الشبيحة والأمن المتحصنين داخله المعهد في وقت يستمر القصف المدفعي العنيف على أحياء الصناعة والحميدية.

وفي درعا يسجل قصف عنيف بالمدفعية على بلدة كفر شمس منذ ساعات الصباح الأولى بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على حواجز البلدة إلى تجدد قصف قوات النظام لمدينة إنخل.