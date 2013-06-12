اشتباكات بين "الحر" وقوات النظام وميليشيا حزب الله بحلب

أفادت لجان التنسيق المحلية بأن الجيش السوري الحر قتل عدداً كبيراً من قوات النظام وميليشيا حزب الله في الاشتباكات الدائرة في حلب وريفها الأربعاء 12 يونيو/حزيران.

وتدور المواجهات بين الطرفين في أكثر من محور في محاولة من الجيش الحر لمنع تقدم قوات النظام وحزب الله في الريف الشمالي لحلب.

وقد بدأت بعد منتصف الليلة الماضية عملية استعادة المباني التي سيطرت عليها ميليشيا حزب الله وقوات النظام في جبل معارة الارتيق.

واندلعت اشتباكات عنيفة، دعمها النظام بقصف مدفعي امتد على معارة الأرتيق وكفر حمرة، قاومها الثوار وتمكنوا من الوصول إلى تلك المباني ومحاصرة من بقي داخلها، هذا إلى جانب إجبارهم عناصر ميليشيا حزب الله على التراجع من معارة الأرتيق.

وفي حي الخالدية، بحمص استهدف قصفٌ عنيف شنّته قوات النظام أجزاء من الحي، ما أسفر عن إحراق كثير من المباني السكنية.

ويتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام خلال محاولة الأخيرة اقتحام الحي المحاصر.