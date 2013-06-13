الأمم المتحدة: حرب سوريا أودت بحياة أكثر من 93 ألف شخص

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير صدر الخميس 13 يونيو/حزيران أن أكثر من 93 ألف شخص بينهم 6500 طفل على الأقل، قتلوا منذ بداية النزاع في سوريا، مشيرة إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى كل شهر.

وأضاف التقرير أن أكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم شهرياً منذ يوليو/تموز الماضي وأن ريف دمشق وحلب سجلا أكبر عدد من القتلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي: "أدعو الطرفين إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار قبل أن يقتل أو يجرح آلاف آخرون".

وتابعت بيلاي أن "المجازر مستمرة على مستويات كبيرة ويسجل أكثر من خمسة آلاف وفاة كل شهر منذ يوليو/تموز و27 الفاً آخرين منذ الأول من ديسمبر/كانون الاول"، مؤكدة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكبر من ذلك بكثير.



وسجل العدد الأكبر من القتلى في ريف دمشق (17 الفاً و800) وحمص (16 الفاً و400) ومناطق حلب (11 الفاً و900) وإدلب (عشرة آلاف و300) ودرعا (8600) وحماة (8100) ودمشق (6400) ودير الزور (5700).



يذكر أن معظم القتلى الذين وثقتهم الأمم المتحدة من الرجال لكن الخبراء لم يتمكنوا من الفصل بين المقاتلين والمدنيين.



كما أن أعمار الضحايا غير معروفة في ثلاثة أرباع الحالات، لكن الأمم المتحدة تمكنت من توثيق 6561 قاصراً على الأقل بينهم 1729 طفلاً تقل أعمارهم عن العشر سنوات.