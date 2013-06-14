فرنسا تستبعد اتخاذ قرار أممي بفرض حظر جوي على سوريا

أعلنت فرنسا اليوم الجمعة أنه من غير المرجح إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا في الوقت الحالي، بسبب معارضة بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، للصحافيين"المشكلة مع هذا النوع من الإجراءات هو أنه لا يمكن تنفيذه دون موافقة المجتمع الدولي."



وتابع موضحاً أن "هناك حاجة إلى قرار صادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس أي قرار."آخر وأضاف أنه يجب إصدار قرار بموجب الفصل السابع يجيز القيام بعمل عسكري وأنه من غير المرجح الموافقة عليه في الوقت الحالي .

يأتي هذا في وقت أشار فيه دبلوماسيان غربيان كبيران في تركيا الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تدرس فرض منطقة حظر جوي محدودة في سوريا، يحتمل أن تكون بالقرب من الحدود الجنوبية مع الأردن. وجاءت تصريحاتهما التي أكدها دبلوماسي ثالث من المنطقة بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستزيد المساعدات العسكرية لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد، رداً على ما تقول إنها أدلة على استخدام قوات الأسد لأسلحة كيماوية.

وقال أحد الدبلوماسيين " واشنطن تدرس فرض منطقة حظر جوي لمساعدة معارضي الأسد". وأضاف أنها ستكون محدودة "من ناحية الزمن والمساحة ربما قرب الحدود الاردنية" دون أن يذكر تفاصيل. وأضاف إن إقامة منطقة حظر جوي يمكن أن تساعد الجهود الغربية لمراقبة من سيتلقى أي مساعدات عسكرية وأيضا المساعدة في تدريب مقاتلي المعارضة الذين يحاربون قوات الأسد.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي قادة المعارضة السورية مع مسؤولين غربيين وأتراك اليوم الجمعة في تركيا لبحث المساعدات العسكرية لقوات المعارضة.