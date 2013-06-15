بوتين: على إسرائيل إدراك أن بقاء الأسد لصالحها

"اكتب لقرائك ولزعمائك في إسرائيل أن المصلحة العليا لبلادكم هي بقاء نظام الرئيس بشارالأسد". هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافي الإسرائيلي مناحم جشاييد من صحيفة "همودياع" التابعة لأحد الأحزاب الدينية عندما التقاه مصادفة، أول من أمس، في المتحف اليهودي بموسكو.

وأضاف بوتين، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"، عندما عرف الصحافي عن نفسه قائلاً: "المصلحة العليا لكم أن تؤيدوا بقاء الأسد، فهو على الرغم من كل خلافاتكم معه، نظام مستقر وحريص على تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينكم. وفي عهده ساد بينكم وبينه هدوء شديد. إذا انهار هذا النظام، فستحل محله الفوضى وقد تقع سوريا بيد المتطرفين".

أما عند سؤاله عن صواريخ "إس 300"، فقال الرئيس الروسي إنه "لا داعي للقلق من هذه الأسلحة بالنسبة لإسرائيل، فالحدود الشمالية ستبقى هادئة ومستقرة". وكان بوتين أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن قراره تجميد إرسال صواريخ "إس 300"، مما أثار كثيراً من الجدل في حينه، واعتبرته إسرائيل نزولاً عند طلب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، في مقابل وعد من جانبه بعدم قصف الأراضي السورية. لكن بوتين أشار أيضا إلى أن بلاده تلتزم بكل قواعد القانون الدولي فيما يخص كل تعاقداتها حول بيع الأسلحة إلى البلدان الأجنبية.