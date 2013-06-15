واشنطن: إقامة منطقة حظر جوي في سوريا أمر صعب ومكلف

اعتبر نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس أن إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا سيكون أمرا صعبا ومكلفا، مؤكدا أن واشنطن ليست لديها مصلحة في السعي إلى تحقيق ذلك.

وقال المسؤول في مؤتمر صحافي الجمعة في البيت الأبيض "إننا ننظر في فعالية منطقة حظر الطيران في سوريا"، موضحاً أن "قوات النظام وقوات المعارضة متشابكة وفي بعض الحالات تتقاتل من منزل إلى منزل في المدن.. هذه ليست مشكلة يمكن حلها من الجو".

وأضاف "لذلك أعتقد أن الناس بحاجة إلى فهم أن منطقة حظر الطيران ليست عصا سحرية ستوقف صراعا شديدا جدا، وفي بعض نواحيه طائفي على أرض الواقع".

ومن جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن منطقة حظر جوي ستنطوي على "سلبيات".

إلا أن الإدارة الأميركية لم تغلق الباب نهائيا أمام فرض منطقة حظر جوي مستقبلا، فقد أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أمس الجمعة أنه رغم عدم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، إلا أن هذه الاستراتيجية "لا تزال ضمن الخيارات" المتاحة للرئيس أوباما.