كاميرون: خلافات كبيرة مع موسكو حول الملف السوري

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عقب اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لندن، إن روسيا وبريطانيا يمكنهما التغلب على الخلافات الكبيرة بينهما حول الحرب في سوريا.

وأضاف كاميرون "ما خرجت به من مناقشتنا اليوم هو أن بمقدورنا التغلب على هذه الخلافات إذا أدركنا أننا نتفق في بعض الأهداف الأساسية، وهي وضع حد للصراع ومنع تفكك سوريا، والسماح للشعب السوري بأن يقرر من يحكمه ومحاربة المتطرفين وهزيمتهم".

وذكر أن أن ثمة خلافات كبيرة ما زالت قائمة بين روسيا وبريطانيا بشأن التعامل مع الصراع في سوريا.

وفي المقابل، قال بوتين إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح يتناقض مع القيم الإنسانية الأساسية.

وأضاف أن طرفي الصراع في سوريا مسؤولان عن إراقة الدماء، وأنه يريد خلق الظروف الملائمة لتسوية الصراع في سوريا.

ودعا بوتين مجموعة الثماني إلى التحرك بشأن سوريا "من دون انتهاك القواعد" الدولية.